Stand: 12.05.2021 15:11 Uhr Zverev feiert in Rom zum Auftakt klaren Sieg

Alexander Zverev ist mit einem klaren Sieg in das Masters-Turnier der Tennisprofis in Rom gestartet. Die deutsche Nummer eins gewann 6:2, 6:2 gegen Qualifikant Hugo Dellien aus Bolivien. Nach einem Freilos in Runde eins steht der Weltranglisten-Sechste aus Hamburg damit bereits im Achtelfinale. Dort trifft Zverev an diesem Donnerstag auf den Japaner Kei Nishikori. Den einstigen US-Open-Finalisten hatte er in der vergangenen Woche in Madrid auf dem Weg zu seinem Turniersieg im ersten Match souverän besiegt. | 12.05.2021 15:11