Stand: 03.11.2021 22:21 Uhr Zverev erreicht in Paris das Achtelfinale

Olympiasieger Alexander Zverev hat nach seiner Gala beim Turniersieg in Wien auch beim Tennis-Masters in Paris seine Topform unterstrichen. Nach einem Freilos in der ersten Runde gewann der Hamburger nach 1:04 Stunden gegen den Serben Dusan Lajovic mit 6:3, 7:6 (7:5). Im Achtelfinale trifft er auf den Bulgaren Grigor Dimitrow. Kein Spieler hat 2021 auf der ATP-Tour mehr Titel gewonnen als Zverev, und nur Stefanos Tsitsipas gelang es bisher, in diesem Jahr mehr Siege auf Tour-Ebene einzufahren (55:53). | 03.11.2021 22:22