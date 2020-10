Stand: 16.10.2020 15:58 Uhr Zverev erreicht in Köln Halbfinale

Topfavorit Alexander Zverev steht im Halbfinale des ATP-Tennisturniers in Köln. Der bei der mit 325.610 Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung an Nummer eins gesetzte Hamburger setzte sich am Freitagnachmittag in der Runde der letzten Acht gegen den Südafrikaner Lloyd Harris mit 6:3, 3:6, 6:0 durch. Im Halbfinale trifft Zverev nun auf den Sieger der Partie zwischen Dennis Novvak (Österreich) und Alejandro Davidovich Fokina (Spanien). | 16.10.2020 15:57