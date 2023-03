Stand: 01.03.2023 15:35 Uhr Zverev erreicht Viertelfinale in Dubai

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev kann seine Fortschritte nach der langen Verletzungspause erstmals auch in Ergebnisse ummünzen: Der Hamburger hat das Viertelfinale des ATP-Turniers von Dubai erreicht. Zverev setzte sich am Mittwoch souverän mit 7:5, 6:4 gegen den Australier Christopher O'Connell durch und hat damit schon jetzt sein bislang bestes Abschneiden in dieser Saison sicher. Erstmals seit seinem Comeback gelang es ihm, zwei Matches bei einem Turnier zu gewinnen. | 01.03.2023 15:35