Stand: 30.10.2021 16:15 Uhr Zverev erreicht Turnier-Finale von Wien

Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier in Wien das Finale erreicht. Der Hamburger setzte sich 6:3, 6:3 gegen das spanische Ausnahmetalent Carlos Alcaraz durch und ließ dabei kaum Wünsche offen. Der 24-Jährige greift am Sonntag (14 Uhr) nach seinem 18. Titel bei den Profis, so viele hat Michael Stich in seiner gesamten Karriere gewonnen. Im Endspiel in der Wiener Stadthalle ist Zverev in jedem Fall Favorit, er trifft auf Jannik Sinner (Italien) oder Frances Tiafoe (USA). | 30.10.2021 16:12