Stand: 16.08.2023 19:18 Uhr Zverev erreicht Cincinnati-Achtelfinale - nun gegen Medwedew

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Cincinnati das Achtelfinale erreicht. Der 26 Jahre alte Hamburger bezwang am Mittwoch den Japaner Yoshihito Nishioka mit 7:5, 6:4. In der Runde der letzten 16 wartet nun eine knifflige Aufgabe auf Zverev. Der Turniersieger von 2021 bei den Western und Southern Open von Cincinnati trifft auf den starken Russen Daniil Medwedew, dem er in diesem Jahr bereits dreimal unterlag. | 16.08.2023 16:09