Stand: 27.12.2022 14:06 Uhr Zverev beim United Cup: Neuer Anlauf im neuen Wettbewerb

Alexander Zverev gibt am Donnerstag mit der deutschen Mannschaft im neu geschaffenen United Cup kurz vor den Australian Open sein "Pflichtspiel"-Comeback nach der monatelangen Verletzungspause. Sein Fuß sei "gesund genug", um wieder auf hohem Level um Siege zu kämpfen, sagte Zverev. Beim indirekten Nachfolger des Hopman-Cups gibt es zunächst an drei Spielorten jeweils zwei Gruppen mit drei Mannschaften. Gespielt werden in den Vorrunden-Duellen jeweils zwei Damen- und Herren-Einzel sowie ein Mixed. | 27.12.2022 14:00