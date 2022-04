Stand: 23.04.2022 13:33 Uhr Zverev beim Münchener Tennisturnier zum Auftakt mit Freilos

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat in der ersten Runde des ATP-Turniers in München ein Freilos erwischt. Sein Auftaktmatch bestreitet der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg im Achtelfinale gegen den Sieger der Partie des Dänen Holger Rune gegen einen Qualifikanten. Das ergab die Auslosung am Sonnabend. Der an Nummer eins gesetzte Zverev wartet in diesem Jahr noch auf seinen ersten Turniersieg. | 23.04.2022 13:33