Zverev beim ATP-Turnier in München bereits ausgeschieden

Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in München bereits in seinem Auftaktmatch sang- und klanglos gescheitert. Der 25 Jahre alte Tennis-Olympiasieger verlor am Mittwoch gegen den dänischen Teenager Holger Rune überraschend deutlich mit 3:6 2:6. In der ersten Runde hatte der Hamburger als Topgesetzter ein Freilos gehabt. Gegen den 18-jährigen Rune unterliefen ihm von Beginn an zu viele einfache Fehler. Vor allem die Stoppbälle des Dänen bereiteten Zverev immer wieder große Probleme. | 27.04.2022 15:19