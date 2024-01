Stand: 10.01.2024 12:17 Uhr Zverev bei den Australian Open an Nummer sechs gesetzt

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist bei den Australian Open in Melboure (14. Bis 28. Januar) an Nummer sechs gesetzt. Der Hamburger geht beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres damit zunächst den schwersten Gegnern aus dem Weg. Angelique Kerber, die in Melbourne nach ihrer Babypause ihr Comeback auf großer Bühne feiert, droht hingegen gleich zum Auftakt eine knifflige Aufgabe. Die Kielerin ist ungesetzt. Die Auslosung der Erstrunden-Partien findet am Donnerstag statt. | 10.01.2021 12:16