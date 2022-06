Stand: 13.06.2022 08:58 Uhr Zverev auf Platz zwei der Tennis-Weltrangliste

Tennisprofi Alexander Zverev ist in der Weltrangliste auf Platz zwei und damit so hoch wie nie in seiner Karriere geklettert. Der derzeit verletzte Olympiasieger aus Hamburg liegt nur noch hinter Daniil Medwedew (Russland), der die Führung von Novak Djokovic übernahm. Der Serbe fiel auf Rang drei zurück. Einziger Deutscher auf dem Tennis-Thron war bislang Boris Becker, der 1991 für insgesamt zwölf Wochen vorne stand. Michael Stich und Tommy Haas schafften es ebenfalls bis auf Platz zwei. | 13.06.2022 08:57