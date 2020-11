Stand: 13.11.2020 09:37 Uhr Zverev: Schon Weihnachten in Australien

Der 23 Jahre alte Hamburger Alexander Zverev würde die Quarantäne in Australien in Kauf nehmen und dafür frühzeitig zum Tennis-Saisonauftakt anreisen. "Dieses Jahr müssen alle Spieler zwei Wochen vor Turnierbeginn in Australien sein. Ich werde Mitte Dezember dorthin reisen. Das heißt, Weihnachten werde ich in Australien sein", sagte Zverev. "Das Gute ist, dass wir während dieser Zeit trainieren können und in einem Resort untergebracht sind. Es ist zwar nicht perfekt, aber besser, als nur in einem Hotelzimmer zu sitzen", sagte er. | 13.11.2020 09:36