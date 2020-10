Stand: 22.10.2020 17:27 Uhr Zverev-Brüder unterliegen Krawietz/Mies

Im deutschen Tennis-Gipfel in Köln hat US-Open-Finalist Alexander Zverev mit seinem Bruder Mischa (Hamburg) gegen das Top-Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies verloren. Die Zverevs unterlagen den French-Open-Siegern im Viertelfinale des zweiten ATP-Turniers mit 4:6, 5:7. Alexander Zverev kann sich jetzt auf das Einzel konzentrieren, mit drei weiteren Siegen wäre der Weltranglistensiebte Double-Gewinner in Köln. Im Viertelfinale am Freitag trifft er dort auf Adrian Mannarino (Frankreich). | 22.10.2020 17:26