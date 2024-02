Stand: 08.02.2024 12:47 Uhr Zverev: Auftakt ins Jahr "macht Spaß und gibt mir Hoffnung"

Trotz seines bitteren Ausscheidens im Halbfinale der Australian Open startet der wiedergenese Olympiasieger Alexander Zverev mit Selbstvertrauen ins weitere Tennis-Jahr. "Ich freue mich darauf, was das Jahr so bringen kann. Ich kann sagen, dass ich wieder um die großen Turniere mitspielen kann. Das macht Spaß und gibt mir Hoffnung", sagte der Hamburger. Der 26-Jährige hat seine Erkältung auskuriert, die ihn im Kampf um das Endspiel von Melbourne gegen den Russen Daniil Medwedew ausgebremst hatte. Zverev steigt am 19. Februar beim ATP-Turnier in Los Cabos (Mexiko) wieder auf der Tour ein. | 08.02.2024 12:46