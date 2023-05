Stand: 30.05.2023 10:14 Uhr Zuschauerrekord in der Dritten Liga

In der ersten Saison ohne Corona-Einschränkungen seit der Pandemie hat die Dritte Liga einen Zuschauerrekord aufgestellt. Insgesamt 3.115.602 Besucher und Besucherinnen strömten zu den 380 Fußballspielen in die Stadien. Im Schnitt waren es 8.199 pro Partie. Die bisherige Bestmarke aus der Saison 2018/2019 lag bei 3.090.122 (8.132 im Schnitt). Den höchsten Schnitt erzielte in der abgelaufenen Spielzeit Dynamo Dresden mit 24.532. Als bester Nordclub kam Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück auf 13.584 Zuschauer und Zuschauerinnen. | 30.05.2023 10:12