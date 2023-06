Stand: 28.06.2023 12:12 Uhr Zukunft von Stürmer Burke bei Werder Bremen ungewiss

Werder Bremen zieht einen Abgang von Angreifer Oliver Burke in Erwägung. "Sollte sich eine für alle Seiten passende Option auftun, sind wir gesprächsbereit", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball beim Bundesligisten, der "Deichstube". Allerdings werde der 26-Jährige "beim Trainingsauftakt dabei sein und kann bei uns den Konkurrenzkampf in der Offensive wieder annehmen". Zuletzt war der Schotte an den FC Millwall in die zweite englische Liga ausgeliehen. | 28.06.2023 12:10