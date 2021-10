Stand: 29.10.2021 16:10 Uhr Zu weicher Boden: Hallenreitturnier in Oldenburg unterbrochen

Das Hallenreitturnier in Oldenburg ist am Freitag unterbrochen worden. Grund dafür sind nach NDR Informationen Probleme mit dem viel zu weichen Sandboden in der Arena und auf einem Abreiteplatz. Turnierchef Kaspar Funke räumte ein, der Boden, der am Dienstag gelegt worden war, sei nicht fürs Springreiten geeignet. Er sieht die Verantwortung beim neuen Bodenbauer. Nun wird der Boden mit zusätzlichem Kalk verdichtet. Der Veranstalter hofft, dass zumindest die weiteren Springprüfungen am Wochenende stattfinden können. | 29.10.2021 16:00