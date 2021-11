Stand: 25.11.2021 14:14 Uhr "Zimmer statt Straße": FC St. Pauli sammelt für Obdachlose

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli sammelt auch in diesem Jahr wieder Spenden, um unter dem Motto "Zimmer statt Straße" Obdachlosen im Winter Hotelunterbringungen zu ermöglichen. "Jede Spende zählt, jeder Euro zählt. Letztendlich zählt der Stadtteil auf Euch", sagte Trainer Timo Schultz in einem Videoaufruf, der am Donnerstag via Twitter veröffentlicht wurde. "Das Winternotprogramm der Stadt ist für viele - trotz teilweise verbesserter Bedingungen - keine Alternative", hieß es in einer Mitteilung des Vereins: "Gerade die Geschwächten und Kranken benötigen eine Einzelunterbringung, die sie auch tagsüber nicht verlassen müssen, Verpflegung und Betreuung." Im vergangenen Jahr hatte der Club 70.000 Euro an Spenden gesammelt. | 25.11.2021 14:13