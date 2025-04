Stand: 21.04.2025 14:00 Uhr Zeitung: Werder Bremen muss um Burke-Verbleib bangen

Stürmer Oliver Burke zögert weiter mit einer Vertragsverlängerung beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen. Wie die "Bild" am Ostermontag berichtete, hat der Schotte bereits zwei Angebote der Hanseaten abgelehnt, einen neuen Kontrakt zu unterzeichnen. Eine Einigung zwischen Werder und dem 28-Jährigen sei nicht in Sicht, hieß es weiter. Burke, der 2022 von Sheffield United an die Weser gewechselt und zwischenzeitlich an Millwall und Birmingham City ausgeliehen war, machte zuletzt durch starke Leistungen und wichtige Tore auf sich aufmerksam. Sein Vertrag in Bremen läuft am Saisonende aus. | 21.04.2025 13:58