Stand: 10.05.2021 15:41 Uhr Zeit ist davongelaufen: Saisonaus für Wolfsburgs Steffen

Für Renato Steffen vom VfL Wolfsburg ist die Saison verletzungsbedingt vorzeitig beendet. Der Schweizer hatte sich im März eine schwerwiegende Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, wird der Offensivspieler nicht mehr rechtzeitig fit, um in den verbleibenden zwei Spielen eingesetzt zu werden. Damit verpasse der 29-Jährige auch die EM-Teilnahme mit den Eidgenossen in diesem Sommer. | 10.05.2021 15:40