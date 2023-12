Stand: 21.12.2023 13:09 Uhr Youngster Faust wechselt vom THW Kiel nach Lemgo

Handball-Rekordmeister THW Kiel und Nachwuchsspieler Jarnes Faust gehen am Ende der Saison getrennte Wege. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wird der 19 Jahre alte Rechtsaußen den THW verlassen und innerhalb der Bundesliga zum TBV Lemgo Lippe wechseln. "Manchmal ist es für die Entwicklung eines jungen Spielers förderlich, wenn man die Komfortzone im gewohnten Umfeld verlässt und sich an anderer Stelle durchzusetzen versucht", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagy über Faust, der bislang neunmal beim THW zum Einsatz kam. | 21.12.2023 13:08