Stand: 23.10.2024 08:24 Uhr Wück muss auf Schüller und Freigang verzichten - Wolfsburgs Endemann rückt nach

Christian Wück muss bei seinem Debüt als Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen auf zwei weitere Spielerinnen verzichten. Nach Ersatztorhüterin Maria Luisa Grohs vom FC Bayern fällt auch deren Vereinskollegin Lea Schüller wegen anhaltender Kniebeschwerden aus, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. In Frankfurts Laura Freigang (Erkältung) wird eine weitere Stürmerin das Wück-Debüt am Freitag in Wembley gegen England (20.30 Uhr/ARD) verpassen. Die 23-jährige Vivien Endemann vom VfL Wolfsburg rückt nach. | 23.10.2024 08:15