Stand: 01.03.2023 12:10 Uhr Woodard fehlt Towers mehrere Wochen

Basketball-Bundesligst Hamburg Towers muss mehrere Wochen auf James Woodard verzichten. Der Aufbauspieler hat sich in der vergangenen Woche im Training eine Knieverletzung zugezogen. Das teilten die Hamburg am Mittwoch mit. Über die genaue Diagnose und wie lange der 29-Jährige ausfallen wird, machte der Verein keine Angaben. "In den Wochen vor der Pause und im Training hat er mit starken Leistungen deutlich gemacht, dass er sich für den Saisonendspurt noch viel vorgenommen hatte", sagte Geschäftsführer Marvin Willoughby. Der Club will auf den Ausfall reagieren und sieht sich nach einem Ersatzspieler um. | 01.03.2023 12:05