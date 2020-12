Stand: 04.12.2020 13:51 Uhr Wontorra will zurück in Werder-Aufsichtsrat und übt Kritik

TV-Moderator Jörg Wontorra will zurück in den Aufsichtsrat von Fußball-Bundesligist Werder Bremen und hat die Clubführung der Hanseaten scharf kritisiert. "Ich mache mir große Sorgen um Werder", sagte der 72-Jährige dem Onlineportal "Deichstube" und fügte hinzu: "Es gibt überhaupt keine Innovationen und Visionen mehr. Es wird überhaupt nicht nach vorne geguckt, sondern nur verwaltet." Sportchef Frank Baumann wies umgehend daraufhin, dass Wontorra "nullkommanull" Einblick in die Arbeit bei Werder habe, daher könne er die "Kritik so nicht stehen lassen", sie sei "an der Haaren herbeigezogen". | 04.12.2020 13:50