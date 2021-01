Stand: 25.01.2021 17:06 Uhr Wolfsburgs William an Schalke verliehen

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg verleiht Rechtsverteidiger William für den Rest der Saison an den Liga-Konkurrenten FC Schalke 04. Der 25 Jahre alte Brasilianer war nach seinem Kreuzbandriss vor knapp einem Jahr in der laufenden Saison erst zu zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga gekommen. Wechselbörse | 25.01.2020 17:06