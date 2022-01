Stand: 25.01.2022 11:19 Uhr Wolfsburgs Sportchef wundert sich: Kein Angebot für Weghorst

Wolfsburgs Sportchef Jörg Schmadtke wundert sich darüber, dass bei ihm auch in dieser Transferperiode bislang kein konkretes Angebot für VfL-Torjäger Wout Weghorst eingegangen ist. "Es ist überraschend, dass das bei einem so ist, der regelmäßig in der Fußball-Bundesliga Tore erzielt und der öffentlich hat verkünden lassen, dass er wechselwillig ist", sagte Schmadtke Wolfsburger Medien. Weghorst schoss bislang in 118 Bundesliga-Spielen 59 Tore für den VfL. Der 29 Jahre alte Niederländer würde gern in der Premier League spielen und erweiterte deshalb auch während der ersten Saisonhälfte sein Beraterteam. Wechselbörse | 25.01.2022 11:15