Stand: 17.05.2024 15:44 Uhr Wolfsburgs Oberdorf zum Wechsel nach München: "Möchte den Trubel in der Großstadt"

Nationalspielerin Lena Oberdorf hat in einem Interview mit der "Wolfsburger Allgemeinen" erstmals ausführlich ihren brisanten Wechsel vom VfL Wolfsburg zum Dauerrivalen FC Bayern München begründet. "Die Hinrunde hatte mir schon so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass ich was Neues brauche. Ich war irgendwie so im Trott: Fußball, Fußball, Fußball", sagte die EM-Zweite von 2022. "Dann habe ich meinen Vater angerufen und gesagt: 'Papa, ich glaub’, ich brauche einen Tapetenwechsel.'" Sie habe immer nur in kleineren Städten gelebt und das Gefühl, sie müsse mal in eine Großstadt, um sich den Trubel anzutun: "Weil ich so’n kleiner Heimscheißer bin, wollte ich nicht weg aus Deutschland." | 17.05.2024 15:44