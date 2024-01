Stand: 11.01.2024 14:13 Uhr Wolfsburgs Lacroix nach Paris? VfL-Trainer Kovac dementiert

Der Wolfsburger Trainer Niko Kovac hat Berichte über ein Interesse des französischen Serienmeisters Paris Saint-Germain an dem VfL-Verteidiger Maxence Lacroix zurückgewiesen. Frankreichs führende Sporttageszeitung "L’Équipe" bringt den 23 Jahre alten Abwehrspieler aktuell mit PSG in Verbindung. "Da ist nichts dran", sagte Kovac am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum ersten Bundesliga-Spiel des neuen Jahres beim 1. FSV Mainz 05 (Sonnabend, 15.30 Uhr/NDR Livecenter). "Das höre ich zum ersten Mal. Mir ist noch nichts zu Ohren gekommen." Darüber zu sprechen, sei "mehr spekulativ als informativ". | 11.01.2021 14:11