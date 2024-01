Stand: 01.01.2024 15:45 Uhr Wolfsburgs Kellermann für U23 der Frauen beim DFB

Wolfsburgs Sportdirektor Ralf Kellermann fordert eine weitere Nachwuchs-Auswahl hinter dem Fußball-Nationalteam der Frauen. Seit Jahren fehle ein U23-Team, monierte der 55-Jährige im "kicker": "Wir sind die einzige Top-Nation in Europa, die in dieser Altersklasse keine Nationalmannschaft hat." Ihm sei das immer mit finanziellen Gründen erklärt worden: "Dafür fehlt mir jegliches Verständnis, und man muss sich nicht wundern, wenn man in manchen Bereichen den Anschluss verliert." | 01.01.2024 15:42