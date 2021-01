Stand: 18.01.2021 13:27 Uhr Wolfsburgs Ginczek riet Marmoush zu St.-Pauli-Wechsel

Der ehemalige St.-Pauli-Profi Daniel Ginczek war maßgeblich am Wintertransfer von Omar Marmoush vom Fußball-Erstligisten VfL Wolfsburg zum Kiezclub in die Zweite Liga beteiligt. "Er hat mir gesagt, dass es eine gute Entscheidung ist. Die spielen mutigen Fußball und müssten in der Tabelle eigentlich ganz woanders stehen", berichtete der 21 Jahre alte Zugang. Ginczek spielte 2012/2013 für die Kiezkicker und war in Wolfsburg Teamkollege von Marmoush, den die Hamburger bis zum Sommer 2021 ausgeliehen haben. | 18.01.2020 13:10