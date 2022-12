Stand: 23.12.2022 14:30 Uhr Wolfsburgs Fußballerinnen reisen nach Portugal ins Trainingslager

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg reisen zum zehnten Mal ins Trainingslager an die portugiesische Algarve. Der deutsche Meister bricht am 11. Januar in die Nähe der südlichen Stadt Faro auf, wie der Bundesligist am Freitag mitteilte. Zwei Tage vor der Abreise am 20. Januar bestreitet der Club dort ein Testspiel gegen den Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt (17 Uhr). Für den 7. Januar ist der Trainingsstart mit Leistungstests nach der Weihnachtspause in Wolfsburg vorgesehen. | 23.12.2022 14:30