Stand: 24.08.2023 13:59 Uhr Wolfsburgs Fußballerinnen in Frankfurt in der Arena

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt ziehen für ihr erstes Bundesliga-Heimspiel der neuen Saison, am 1. Oktober gegen den VfL Wolfsburg, erneut in die große Arena um. In der vergangenen Saison waren die Eintracht-Frauen bereits für einzelne "Highlightspiele" in die Arena gezogen, in der gewöhnlich das Männer-Team seine Heimspiele absolviert. Mitte Mai sahen 17.800 Fans die Partie gegen Wolfsburg, bei der Saisoneröffnung zuvor gegen Bayern München waren 23.200 Menschen im Stadion. | 24.08.2023 13:58