Wolfsburgs Frauen siegen mit 5:0 in Potsdam

Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg haben zumindest bis zum Sonntag die Führung in der Bundesliga-Tabelle übernommen. Das Team von Trainer Stephan Lerch setzte sich am Freitagabend beim Dritten 1. FC Turbine Potsdam souverän mit 5:0 (3:0) durch. Felicitas Rauch (8.), Lena Goeßling (Handelfmeter, 30.), Dominique Janssen (41.), Lena Oberdorf (48.) und Zsanett Jakabfi (77.) erzielten die Tore für den VfL. Am Sonntag (14 Uhr) könnte Bayern München mit einem Sieg beim SV Meppen wieder am VfL vorbeiziehen. | 06.11.2020 21:12