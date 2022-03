Stand: 17.03.2022 13:41 Uhr Wolfsburgs Felix Nmecha für deutsche U21 nominiert

Nach seinem Bruder Lukas steht nun auch Felix Nmecha vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg vor seinem Debüt in der deutschen U21-Nationalmannschaft. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler gehört zu einem Quartett aus vier Debütanten, das U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo erstmals für die ersten beiden Länderspiele des Jahres nominierte. Für die wichtigste deutsche Junioren-Auswahl geht es in den Partien gegen Lettland am 25. März in Aachen und vier Tage später in Israel um das Ticket für die EM-Endrunde 2023 in Rumänien und Georgien. | 17.03.2022 13:32