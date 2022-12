Stand: 16.12.2022 15:38 Uhr Wolfsburgs Casteels will weiter für Belgien spielen

Trotz der enttäuschend verlaufenden Fußball-WM in Katar mit dem überraschenden Aus bereits in der Vorrunde denkt Torwart Koen Casteels vom Bundesligisten VfL Wolfsburg nicht an einen Rücktritt aus der belgischen Nationalmannschaft. "Ich habe nicht vor, einen Schlussstrich zu ziehen", sagte der 30-Jährige, der beim WM-Turnier ohne Einsatz geblieben ist, der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung". | 16.12.2022 15:37