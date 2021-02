Stand: 24.02.2021 15:11 Uhr Wolfsburgs Brekalo fehlt gegen Hertha BSC

Mittelfeldspieler Josip Brekalo vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat sich im Training eine Gehirnerschütterung zugezogen und wird seinem Team deshalb beim nächsten Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC am Sonnabend (15.30 Uhr) fehlen. Der kroatische Nationalspieler hatte am Dienstag "im Training einen Ball ins Gesicht bekommen und danach über Schwindelgefühle geklagt. Der 22-Jährige wurde anschließend eingehend im Krankenhaus untersucht", heißt es in einer Mitteilung des VfL. | 24.02.2021 15:09