Stand: 31.03.2021 11:22 Uhr Wolfsburgs Arnold schreibt EM-Teilnahme ab

Dass er trotz sehr guter Leistungen in dieser Saison nicht bei der Nationalmannschaft dabei ist, kann Mittelfeldspieler Maximilian Arnold vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nicht nachvollziehen. "Wenn ich mitgefahren wäre, hätte es keinem wehgetan. Ich kann es nicht verstehen", sagte der 26-Jährige im Interview der "Sport Bild". Chancen, doch noch an der Europameisterschaft in diesem Sommer teilzunehmen, sieht er nicht mehr. Er habe "diesbezüglich keine Hoffnung mehr", sagte Arnold. | 31.03.2021 11:22