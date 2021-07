Stand: 17.07.2021 10:36 Uhr Wolfsburgs Arnold: "Olympia ein Highlight"

Olympia-Fußballer Max Arnold bedauert die vielen Absagen für die deutsche Auswahl bei den Spielen in Tokio. "Wir haben schon ein paar gute Spieler dabei. Es wäre mehr möglich gewesen, wenn alle Clubs mitgezogen hätten. Aber das war eben nicht so", sagte der Mittelfeldspieler des Bundesligisten VfL Wolfsburg im Interview bei "sportbuzzer.de". Es werde darauf ankommen, "dass wir als ein Team auftreten. Anders wird es nicht gehen." Arnold wollte unbedingt bei den Olympischen Spielen in Japan dabei sein. Aus Spieler-Sicht sei "Olympia ein Highlight". | 17.07.2021 10:35