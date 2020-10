Stand: 04.10.2020 17:12 Uhr Wolfsburgerinnen werden Favoritenrolle gerecht

Die Double-Gewinner VfL Wolfsburg und die Fußballerinnen des FC Bayern München führen die Tabelle der Bundesliga auch nach dem vierten Spieltag souverän an. Die Wolfsburgerinnen setzten sich am Sonntag mit 4:0 (2:0) bei Bayer Leverkusen durch, München schlug die SGS Essen auswärts mit 2:0 (1:0) und holte wie Wolfsburg den vierten Sieg im vierten Spiel. Das Team aus Niedersachsen ging durch einen verwandelten Strafstoß von Lena Goeßling bereits nach vier Minuten in Führung. Pauline Bremer traf nach einer Viertelstunde zum 2:0, ehe Felicitas Rauch (53.) und Pia-Sophie Wolter (64.) die Partie endgültig entschieden. | 04.10.2020 17:12