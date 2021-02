Stand: 08.02.2021 14:09 Uhr Wolfsburgerinnen Doorsoun und Schult wieder in Nationalmannschaft

Nach langer Verletzungspause kehrt Sara Doorsoun in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte die Abwehrspielerin des VfL Wolfsburg am Montag für die ersten beiden Länderspiele des Jahres am 21. Februar in Aachen gegen Belgien und am 24. Februar in Venlo gegen die Niederlande. Erstmals seit Juni 2019 wieder dabei ist Almuth Schult. Die Torfrau des VfL Wolfsburg steht nach Verletzungs- und Babypause aber nicht im Aufgebot. Schult soll mehrere Tage mit dem Team trainieren. | 08.02.2021 14:09