Stand: 18.07.2023 12:08 Uhr Wolfsburgerin Wolter nach Frankfurt verliehen

Pia-Sophie Wolter verlässt den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Die Mittelfeldspielerin wechselt auf Leihbasis für zunächst eine Saison zum Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt. Der Vertrag der 25-Jährigen bei den VfL-Frauen läuft noch bis zum 30. Juni 2025. Wolter war 2018 von Werder Bremen zu den "Wölfinnen" gekommen und absolvierte seitdem 62 Einsätze in der Bundesliga. Nach einem Kreuzbandriss im Oktober 2021 verlor sie ihren Platz in der erweiterten Stammformation und erhofft sich in Frankfurt nun mehr Spielpraxis. | 18.07.2023 12:07