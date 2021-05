Stand: 30.05.2021 11:02 Uhr Wolfsburgerin Schult kann sich Posten an DFB-Spitze vorstellen

Nationaltorhüterin Almuth Schult vom VfL Wolfsburg traut sich einen Posten an der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu. "Ja, das kann ich mir vorstellen", sagte die 30-Jährige der "Bild am Sonntag". Mit ihrer Beteiligung am Positionspapier der Frauenpower-Bewegung habe sie "signalisiert, dass ich dazu beitragen möchte, dass der Fußball wieder nahbarer wird". | 30.05.2021 11:00