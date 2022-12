Stand: 10.12.2022 10:34 Uhr Wolfsburgerin Roord fällt bis Jahresende aus

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen im Jahresendspurt ohne Mittelfeldspielerin Jill Roord auskommen. Bei der Niederländerin wurde laut Verein eine Knochenreizung im linken Mittelfuß diagnostiziert, nachdem sie beim Champions-League-Sieg des deutschen Meisters gegen AS Rom (4:2) am Donnerstag bereits nach zwölf Minuten angeschlagen ausgewechselt worden war. Am Sonntag trifft der VfL Wolfsburg zuhause auf den SV Meppen (13.00 Uhr/im NDR Livecenter) | 10.12.2022 10:20