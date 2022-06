Stand: 23.06.2022 14:46 Uhr Wolfsburgerin Popp im DFB-Kader für EM-Generalprobe gegen Schweiz

Kapitänin Alexandra Popp steht nach überstandener Corona-Infektion im Kader der deutschen Fußballerinnen für die EM-Generalprobe gegen die Schweiz am Freitag (17 Uhr) in Erfurt. "Sie hat das gut weggesteckt und ist frisch", erklärte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Donnerstag. Der Fitnessaufbau der Allrounderin vom deutschen Meister VfL Wolfsburg im Trainingslager in Herzogenaurach verlaufe planmäßig: "Der Stand ist sehr gut. Es gibt keine Probleme und geht in die richtige Richtung." | 23.06.2022 14:45