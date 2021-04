Stand: 30.04.2021 13:45 Uhr Wolfsburgerin Popp: "Uns darf man nie abschreiben"

Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg geht hochmotiviert in das Top-Duell der Frauenfußball-Bundesliga am 9. Mai gegen Tabellenführer Bayern München. "Es hat mich wirklich richtig genervt und auch sauer gemacht, dass vorweg vermehrt von einer sogenannten Wachablösung gesprochen wurde. Wir haben in den letzten Jahren so viele Erfolge gesammelt und das so zu drehen, fand ich unserer Mannschaft gegenüber einfach frech", sagte sie dem "Sportbuzzer". "Uns darf man einfach nie abschreiben", bekräftigte Popp. | 30.04.2021 13:42