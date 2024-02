Stand: 25.02.2024 14:31 Uhr Wolfsburgerin Hegering fit für letzte Olympia-Chance

Abwehrchefin Marina Hegering ist nach ihrer blutigen Mundverletzung wieder einsatzbereit für die Partie der deutschen Fußballerinnen gegen die Niederlande. "Mir geht's so weit gut. Ich habe mich heute auf dem Platz auch wieder wohlgefühlt", sagte die 33-Jährige vom VfL Wolfsburg am Sonntag in Lyon. Das Spiel um den dritten Platz der Nations League gegen die Oranje-Auswahl am Mittwoch (20.45 Uhr) in Heerenveen ist die letzte Chance für die deutschen Frauen auf das Olympia-Ticket. | 25.02.2022 14:30