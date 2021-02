Stand: 08.02.2021 14:09 Uhr Wolfsburgerin Doorsoun wieder in Nationalmannschaft

Nach langer Verletzungspause kehrt Sara Doorsoun in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte die Abwehrspielerin des Double-Siegers VfL Wolfsburg am Montag für die ersten beiden Länderspiele des Jahres am 21. Februar in Aachen gegen Belgien und am 24. Februar in Venlo gegen die Niederlande. | 08.02.2021 14:09