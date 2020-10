Stand: 17.10.2020 12:36 Uhr Wolfsburgerin Abt für England-Spiel nachnominiert

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat Torhüterin Friederike Abt vom VfL Wolfsburg für das Länderspiel der deutschen Frauen-Auswahl gegen Englandnachnominiert. In Ann-Katrin Berger hatte zuvor die vierte Fußball-Nationalspielerin ihre Teilnahme für die Partie am 27. Oktober (16 Uhr/im Ersten) in Wiesbaden wegen eine Handverletzung absagen müssen. Zuvor hatten bereits Alexandra Popp (VfL Wolfsburg), Lena Lattwein (TSG Hoffenheim) und Leonie Maier (FC Arsenal) passen müssen. | 17.10.2020 12:29