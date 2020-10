Stand: 02.10.2020 18:43 Uhr Wolfsburger Steffen positiv auf Coronavirus getestet

Mittelfeldspieler Renato Steffen vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 28-Jährige fehlt den Wölfen somit am Sonntag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Augsburg. Der Schweizer fällt zudem für die anstehenden Länderspiele der Eidgenossen aus, darunter die Nations-League-Begegnung gegen Deutschland am 13. Oktober in Köln. Steffen hatte im Europa-League-Spiel bei AEK Athen am Donnerstag (1:2) 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Er sei "aktuell symptomfrei", teilte der VfL mit, der Club stehe in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt | 02.10.2020 18:42