Stand: 10.04.2021 14:27 Uhr Wolfsburger Nationalspielerin Rauch positiv getestet

Nationalspielerin Felicitas Rauch vom VfL Wolfsburg ist vor dem Länderspiel der deutschen Fußballerinnen am Sonnabend gegen Australien in Wiesbaden positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) knapp zwei Stunden vor Anpfiff mitteilte, wurde die symptomfreie Abwehrspielerin am Samstagmorgen umgehend isoliert, genauso wie ihre Mitspielerinnen Lena Oberdorf, Sara Doorsoun und Svenja Huth, die Kontaktpersonen der Kategorie 1 waren. | 10.04.2021 14:27